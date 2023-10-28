激濁揚清：楓葉國指控永冇實據

加拿大外交部發聲明指中方與近期發生、通過在社交網發放虛假訊息和偽造影片攻擊加國政要及議員的行為有關。中方指加方拿不出任何直接及實質性證據，多次誣稱中方散布針對加國政客的虛假訊息，本身就是正在散布虛假訊息。加國作出指控卻不提出有力證據已近乎病態，必須予以正視。

據加拿大報告，今年9月起出現大批針對包括總理杜魯多、在野保守黨黨魁溥禮瑞以及其他國會議員的虛假訊息和偽造影片；國會議員的社交帳戶更出現以英語及法語的留言，聲稱多名國會議員涉及犯罪及不道德行為。姑勿論加方說法是否屬實，渥太華政府憑甚麼一口咬定事件與中國有關，而非杜魯多政府惹下的仇家所為？

加國政府今年9月引發連場外交風波，除指控印度政府涉殺錫克教領袖，又有聯邦眾議院議長表揚二戰烏克蘭老兵為抗俄而戰，惟該老兵被揭曾在納粹德國部隊服役。印度人懂不懂英語？曾遭納粹蹂躪的法蘭西民族懂不懂法語？莫非上述兩類人要上網留言，需面對更多翻牆之類的困難，令杜魯多政府認定必是中方留言，而不去思考其他嫌疑單位？抑或加國政棍眼見指控印度政府涉殺人，惹來新德里強烈反彈，除發聲明批評言論荒謬且具有動機，更要求加方撤走派駐印度的41名外交官。反觀誣衊中國威脅加國議員安全，北京只是在加方驅逐駐多倫多外交官後「禮尚往來」。加國政棍欲在國民面前擺出強勢領導狀，欺善怕惡亦是人之常情。

事實上，網上虛假訊息和偽造影片氾濫，連演過郭靖的演員黃日華也被指向演過梅超風的關寶慧求婚成功，難道相關的無中生有訊息和影片又與北京政府有關？楓葉國不但凡指控必例牌不提實據，就連對世事的基本認知也不合格。