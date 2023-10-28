龍吟虎嘯：美國菲律賓以攻為守

菲律賓的小馬可斯政府近來很猖狂，以蚍蜉撼樹之力在南海仁愛礁再次挑戰中國主權，派出運輸船、海警船硬闖，要給「非法坐灘」的破船輸送「加固」材料，企圖永遠霸佔仁愛礁。我海警船前來執法，捍衞國家領土和主權，喊話驅離菲船，菲律賓運輸船、海警船竟在力量極為懸殊下，與我艦發生碰擦，一副找死的架勢。

事後，菲律賓惡人先告狀，說甚麼中國侵害了菲律賓的主權，還要重施故技，把中國再告上「國際法庭」。山姆大叔立刻表示支持，美國總統拜登更是叫嚷「我想要清楚、非常清楚的表明，美國對菲律賓的國防承諾堅如磐石，任何對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都將觸發美菲共同防禦條約」。山姆大叔的表態，揭開了菲律賓斗膽包天，不惜開戰挑釁中國的底牌。

小馬可斯真是天真幼稚！以為有老美撐腰，就可肆無忌憚挑戰中國，以為老美真會為菲律賓和中國打仗，以為中國會怕了拜登的出言恐嚇，他們今後大可四腳朝天、鼾聲如雷地在仁愛礁安枕無憂。

對拜登政府而言，目前的形勢是俄烏之戰取勝無望、打不下去了；圍堵中國處處碰壁，焦頭爛額，不得不部署暫退收縮了；巴以之戰突如其來，有爆發中東大戰之險了。這時的拜登十分心虛和敏感，極為擔憂害怕美國的「戰略競爭對手」借機有甚麼動作，對此他要採取「進攻性防禦」，阻嚇對手。首先，美日韓最近在東北亞軍事動作多多，威懾朝鮮和俄羅斯；其次，在南海選中了菲律賓挑釁中國，鬧出動靜，好搬出美菲共同防禦條約，展示美國有能力、有決心可以在多處用兵。

拜登政府現已迫不及待要對華博弈收縮戰線，暫且緩和關係，這大大暴露白宮軟弱的一面。愈是這樣，它就愈要展示自己還很強，要以攻為守，防止北京「趁它病，攞它命」。可憐的小馬可斯，又被山姆大叔當槍使、當道具也。