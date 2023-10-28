坦言集：進一步衝突

以色列在加薩的屠殺已在國際社會引來巨大反應。西方在美國脅從下全部站在以國一方，把哈馬斯列為恐怖主義組織。但G7中，日本的缺席卻顯得突兀。或許日本不像歐美列強與猶太勢力關係密切，因而不易被猶太勢力強迫，奇怪的是為甚麼美國不強迫日本歸隊呢？

但以色列在加薩濫殺平民、傷殘婦孺，已開始引起公憤。不但聯合國秘書長公開批評，反招以色列要求辭職，抵制聯合國人員（事實上在加薩以軍已殺了不少聯合國組織的成員）。法國總統馬克龍與其他國家一道要求對加薩人民作人道援助，且更單獨特別派遣醫療艦到加薩救援，似乎是挑戰以色列對加薩的全面封鎖和限制救援物資進入加薩。

法國醫療艦從海上往加薩港口，但以色列在海上也封鎖加薩，並把港口炸了。法國醫療艦怎樣接觸收容加薩的傷者呢？馬克龍會否堅持闖關？依以色列的蠻橫必然阻撓，法國醫療艦不退的話，以軍必然攻擊。法國是否會用戰艦護航？若在以色列強迫之下，法國醫療艦退避，馬克龍與法國的聲譽便會大損。可同時以色列蠻橫醜惡的嘴臉進一步暴露在國際社會的視野裏。以色列政府變成與世界為敵，歐美社會會容忍，抑或會對各自政府施壓，要求開放加薩？

國際民意與愈來愈多的國家聲討以色列野蠻的加薩（殖民）政策，美國可有能力封天下之口？美國國內，甚至是猶太人社群，亦可能群起反對內塔尼亞胡政權。以色列的政黨、政府與軍隊，乃至各種組織（相信殖民者組織除外）都會有所反思，重新檢討右翼政權一直以來的政策。這將是政治解決現時危機，制止加薩人道危機的唯一出路。當然，停戰和開放人道救援只是治標，連美國拜登也說要回到兩國方案。即使歐美列強也不得不要被迫從根本去解決巴勒斯坦問題。

此中的變化應該是歐美害怕以色列的強蠻好戰，擔心的不是加薩人民的安危，而是以色列攻擊伊朗，引發地區大戰。甚或從全面的導彈、無人機等的空戰惡化為核戰。以色列或借機炸掉伊朗的核設置。伊朗可能已有核彈，大有可能亦朝以色列轟炸。據說沙特阿拉伯亦有核武能力。以色列狂妄的大殺四方，將會摧毀以色列和中東，引來全球性的石油天然氣危機。美國有否能力約制奉神之名屠殺外教外族的猶太復國主義呢？