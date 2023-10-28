政情：刀光劍影 港治安不靖 譚爾培搞自衞術課程

搞吓夜市、飲飲食食之類嘅香港夜繽紛，竟可衍生另類經濟活動。大埔區議員譚爾培就組織「食夜粥」課程，安排教練傳授自衞術，事關市民響應夜經濟，亦需講求人身安全，畢竟「國際大刀會」嘅治安係點，大家心裏有數。

譚爾培喺社交平台貼文，話想像一下，夜晚食完飯再夜繽紛完有少少夜先返屋企，突然感到後面有人尾隨；或者年近歲晚，有人形迹可疑入村，仲好似嘗試去到你間屋附近。如果有一技傍身保護自己，可能會救你一命；況且，近來香港治安變差。為免成為罪案嘅受害者，譚爾培話有關自衞術課程，主要包括防身術及逃脫術，教練亦會適當指導，傳授精準技巧。

陳沛然去年已設安全地圖 要學自衞術嘅理由，譚爾培並非危言聳聽，前醫學界議員陳沛然，去年就開設「陳仔安全頻道」，上載記錄香港各區持刀案嘅「安全地圖」，冀助市民趨吉避凶。其實有關自衞術課程，曾因颱風而告吹，結果改期下月再辦，譚爾培強調十幾歲嘅少男少女，抑或師奶、阿叔都可以學咁話。