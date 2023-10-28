政情：葵涌居民期待中鐵綫 林紹輝：最少等10年

為推展運輸基建項目，政府提出興建錦田至九龍塘嘅「中鐵綫」，由於線路途經葵涌，當區唔少居民都相當期待。葵青區議員林紹輝就話唔好開心得咁早，事關要落實有關項目，涉及規劃、收地同財務，依家簡直係十畫都未有一撇，政府要兌現有關鐵路項目承諾，最少等10年咁話。

唔係搵支鉛筆左劃右劃 林紹輝喺社交平台做直播，話好多街坊都問佢中鐵綫幾時開工？鐵路站喺邊？佢話有關中鐵綫計劃，去年嘅施政報告就已經提出，而今年就喺原初嘅路線構思中曾加優化方案，加設東北荃灣、東北葵涌及荃景圍3個中途站，仲可以接駁港鐵荃灣綫添。不過鐵路係重大工程，線路唔係話搵支鉛筆左劃右劃，計劃必然有好多修改，可能下年嘅施政報告，中鐵綫會加埋麗瑤、祖堯等車站都講唔定，如此一來，工程時間勢必延長。另一個方面，覓地設置鐵路站都係一大問題，儘管有人認為可以徵用區內嘅公園或球場，然而此舉豈不是要犧牲社區設施？

而即使線路方案得以敲定，林紹輝話財政都係關鍵因素。佢話日前傍晚6點幾去荃灣晚膳，一個鐘頭之後步出食肆，發覺其他店舖已經打烊，條街冷冷清清；早前去佐敦食飯，之後響應「夜繽紛」行廟街，放眼都唔見有遊客，結果行得一半就覺得冇癮，打道回府。佢話香港近期經濟狀況係點？真係唔使多講，況且仲有好多基建項目有待落實。不過佢又補充話起中鐵綫，點都好過「明日大嶼」。