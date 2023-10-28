政情：家庭議會宣傳片 諧音名被轟負面

立法會尋日召開促進家庭教育事宜小組委員會會議，討論家庭議會嘅工作進展。議員陳凱欣批評議會嘅宣傳片《畢得鳥家庭》所描述嘅「愛畢氏家庭」，成員角色名稱古靈精怪，予人負面感覺，更遑論推動良好嘅家庭關係，認為當局不如參考昔日嘅做法，以實況單元劇傳遞正面訊息。

陳凱欣指家庭議會製作宣傳，並透過網上平台等渠道播放，佢話乍聽「畢得鳥」3字玩諧音，初時感覺「好得喎」，誰知裏面所講嘅「愛畢氏家庭」，角色名字聽落非常負面，例如爸爸叫畢世森、媽媽叫計素晶、姑姑叫畢潔芬、阿仔同阿女分別叫畢彌基、畢曉婷；而畢得鳥又係咩？原來係家中一隻寵物雀。陳凱欣話難以明白，既然叫人唔好離婚、要生仔之類，點解有個角色叫畢潔芬？

爸爸畢世森 姑姑畢潔芬 儘管玩諧音嘅目的係博君一粲，陳凱欣話咁係玩gimmick（噱頭），亦明白到部分女士持不婚主義，但「家庭議會係推動家庭關係吖嘛，爸爸叫畢世森，咁點會唔離婚呀！」又話「阿媽叫計素晶喎，搞到阿媽啲形象……嗱，我絕對唔係呀。」陳凱欣話由細到大，父母係一個好好嘅榜樣，如今自己作為家長，完全唔主張家人去睇有關宣傳，「真係不得入屋呀！」指自己就讀高小嘅女兒及初中嘅囝囝「冇人會睇」。佢批評用咗咁多錢，整埋啲「古靈精怪」嘅名出嚟，反而令人覺得係負面宣傳，又認為童年所睇嘅《小時候》、《屋簷下》、《獅子山下》等反映實況嘅單元劇，做法更加可取，值得當局借鑑。

民政及青年事務局副局長梁宏正承認係玩gimmick嘅宣傳手法，指內容係由家庭議會宣傳小組同供應商一齊討論，會將陳凱欣嘅意見帶番家庭議會討論。不過陳凱欣就繼續追問梁宏正「你知唔知佢哋改咗呢啲名？」又指宣傳活動「一時畢家，一時不得鳥family，gimmick你玩唔玩得起先？」詰問梁「點樣宣傳家庭和諧？」強調「唔係判咗出去就任由發揮。」

出席會議嘅家庭議會主席彭韻僖，話兩年前上任時已有「畢得鳥家庭」，當時佢亦同與陳凱欣一樣有類似嘅關注。不過佢話如果睇完整套劇集後，會有唔同睇法。彭韻僖話劇集一開始確係有嘅負面，譬如爸爸唔係咁細心，淨係掛住返工。但隨住故事發展，家庭成員之間有更多了解及關懷，最後大團圓結局。佢認為相關宣傳手法係一種嘗試，議會方面會留意及商討。