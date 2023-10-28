泰水路抵港 貓抓板零件藏值1200萬海洛英

【本報訊】海關港口及海域科根據風險評估，鎖定一個來自泰國、報稱載有食品雜貨的貨櫃。由於海關過往偵破多宗以食品掩飾的販毒案，東南亞地區又是其中一個毒品來源地，遂令關員提高戒心並決定扣貨查驗。至上周三（18日），關員用X光儀器檢查貨櫃內480箱貨物，察覺其中12箱的影像有異，在拆箱查看後，發現載有未被組裝的貓抓板零件，當中3件與其他組件用相同布料包裹，但有被再密封痕迹，繼而揭發內藏壓成磚狀的白色粉末，經快速毒品測試後確認為海洛英。全部毒品共重13.5公斤，估計市值約1,200萬元。

拘2司機倉庫女負責人 海關毒品調查科接手跟進，同日拘捕一名提貨的貨車男司機，得悉他正擬把該批貨物運送到葵涌一個車場，再以「車過車」形式，把貨物轉移至另一輛貨車。關員隨即展開監控遞送行動，待貨車抵達目標車場並準備裝卸貨物之際，立刻上前拘捕另一男司機。海關經深入調查後，掌握貨物下一步會被送往九龍城一個物流貨倉，遂暗中展開追蹤，當時貨倉內有一名女子負責簽收，她疑涉案被捕。

被捕男子分別為36歲及48歲，均報稱司機，他們各自收取3,000元報酬，負責提取及運送該批貨物；至於55歲被捕女子為倉庫負責人。3人俱涉嫌「販運危險藥物」，其後獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

調查人員指出，販毒集團利用本地物流運輸鏈進行販毒活動，企圖隱身背後遙距操控，安排物流司機提貨存倉。另外，估計涉事物流倉是用於短暫儲存毒品，毒販會等待合適時機，再運送毒品至其他地方作包裝、分銷等工作。

海關相信，行動已從源頭阻截該批毒品流入市面，呼籲物流業界提高警覺，如察覺有形迹可疑人士使用服務，應盡快向海關通報，避免受到牽連。