捉3鴿折翼犯眾憎 七旬婦涉虐畜被擒

車Cam拍下惡行 市民落車指摘 前日中午，一名婦人在中西區海濱長廊，活捉3隻覓食的野鴿後，再放入隨身背囊疑有所企圖。惟其行徑遭「車Cam」拍下，並被上載社交平台，斥責婦人監生折斷鴿翼。有看畢片段的網民義憤填膺，紛紛譴責婦人無人性，並建議報案處理。執法人員經調查後，昨日以涉嫌「殘酷對待動物」罪，拘捕一名七旬婦人，至於其犯案動機則有待進一步追查。

在社交網流傳的「車Cam」片段顯示，案發於前日中午，一名身穿紅黑間條上衣、黑色長褲及戴太陽眼鏡的婦人，在中西區海濱長廊近豐物道，徒手捉起正在地上覓食的野鴿，並放入孭在胸前的背囊。片中可見婦人至少捉走3隻野鴿，期間一名男子落車斥責婦人行徑，另有途經市民不值婦人所為向她怒目而視，片段至此結束。

現場數隻鴿屍 死狀奇特 而上載「車Cam」片段的網民事後在貼文補充，指「阿姐捉咗3隻白鴿整斷人哋對翼」，影片旋即引起網民嘩然，認為事件屬「殘酷對待動物」案，建議「車Cam」片主報案處理。另有網民補充指，自己事後跑步途經現場，發現地上遺下數隻死鴿，由於死狀奇特，不排除是該名婦人所為。

執法人員表示，經向該名落車指摘婦人行徑的熱心男子了解，以及翻查大量「天眼」錄影片段後，最後鎖定一名涉案婦人，並於昨日以涉嫌「殘酷對待動物」罪，拘捕一名姓李（74歲）本地婦人，她報稱為退休人士，已被扣留調查。據了解，被捕婦人沒有情緒問題，居於西區，犯案動機有待進一步調查。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3（1）（a）條，任何人如殘酷對待動物，無論牠們是野生或已被馴養，都屬違法和可處懲罰。條例最高刑罰為監禁3年或罰款20萬元。執法人員或漁護署都有權檢控。公眾人士如目睹任何懷疑虐待動物行為，都可向有關部門舉報。