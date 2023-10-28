華心邨雜物屋失火 獨居漢燒死

【本報訊】前晚深夜11時54分，粉嶺華心邨華勉樓12樓一單位起火，期間冒出火舌，濃煙直捲半空，大廈內26男26女住客自行疏散至樓下安全地方暫避。消防接報趕至，隨即開喉灌救，並派出搜救隊協助救援及疏散，火勢未幾被撲熄。人員在單位救出一名昏迷的姓梁（46歲）男子，他全身多處燒傷，經檢驗後被證實當場死亡。消息指，單位內疑有雜物起火引致火警。

本報記者昨晨返回現場了解，起火樓層部分走廊仍被圍封，消防由起火單位內搬出一批雜物，暫放在走廊有待清理，死者遺體則暫放在升降機大堂，由帳篷遮蓋待仵工舁送殮房。同時，消防及執法部門分別再派員到場搜證，經初步調查後，相信現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，惟火警原因有待進一步確定。

房署去年派員搬走多車垃圾 據同層街坊透露，死者無業，獨居上址單位，他疑因行動不便須用拐杖協助。而該單位擺滿雜物，長年累月下導致有惡臭傳出，更疑有老鼠闖入鄰居單位。有街坊聲稱梁男身上帶有異味，部分鄰居會因而避免與其同乘升降機。據悉，去年房署曾派員到單位搬走多車垃圾，亦曾有義工登門協助清理。

有街坊續稱，聽聞梁男早前因駕駛電單車發生意外撼傷頭部，懷疑因此導致精神有異，深夜時分會開關大門造成噪音，但鄰居對此都表示體諒，並無作出投訴，亦有街坊表示梁男見到鄰居時會主動打招呼，頗有禮貌，對其不幸離世感到惋惜。