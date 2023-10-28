28孟加拉人蛇闖橫瀾島 遇險揮手求救被捕

本周4度截南亞偷渡客 共拘62人 南亞兵團一直視本港為「犯罪樂土」，近期更頻密「出團」搶灘偷渡，企圖壯大勢力進一步興風作浪。28名孟加拉籍偷渡客，昨晨疑在橫瀾島遇險，困身汪洋下揮手呼救引起漁民注意，幸最後全數獲救。執法人員經初步調查後，以涉嫌「非法入境」把他們拘捕扣查，消息指不排除他們闖港當黑工。連同今次事件，本港已在一周內4度截獲南亞「人蛇」，總共拘捕超過60人。

昨日清晨5時56分，有漁船駛經橫瀾島對開海面，有漁民發現島上燈塔有多人揮手求助，由於相信有人遇險，遂慌忙報案求助。執法部門接報後，隨即派出船隻趕至，人員登島了解後，初步在島上尋獲28名孟加拉籍男子，年齡介乎19至48歲，他們均沒有受傷。

漁民睹有人登舢舨離開 人員經初步調查後，由於被尋獲的28名孟加拉籍男子均未能出示有效身份證明文件，遂以涉嫌「非法入境」把他們拘捕，其後由該部門的船隻載返香港仔，並被帶走扣留調查。據了解，今次被捕的人蛇俱為孟加拉籍，消息指不排除他們闖港當黑工。而報案漁民發現偷渡客同時，聲稱曾目擊部分人登上一艘舢舨，惟未知是否有其他人蛇已離開橫瀾島。

本港近期屢見「蛇蹤」，今次已是本周第4度發現南亞裔偷渡客，累計有62人被捕。本周日（22日）傍晚6時許，西貢薯茛洲不斷傳出英文「Help」呼救聲，驚動途經漁民報案。由於現場風高浪急，救援直升機花近6小時始救起島上被困人士。初步調查顯示，9名獲救者均為巴基斯坦籍偷渡客，他們早前用盡海陸空途徑，由巴基斯坦迂迴前往新疆烏魯木齊、廣州及深圳，本擬乘搭舢舨於香港西貢登岸，途中卻被「蛇頭」棄於薯茛洲。

同日清晨6時許，執法部門在流浮山一帶海面巡邏期間，雷達顯示有可疑船隻經由內伶仃島闖入本港水域，於是展開追截，未幾於后海灣對開截獲一艘舢舨。當時船上載有一名內地「蛇頭」，另有10名巴基斯坦籍男子，懷疑他們從烏魯木齊出發，經深圳坐船來港準備搶灘登陸。

本周三（25日）早上8時許，有市民報案指有多名南亞裔形迹可疑人士於西貢萬宜水庫東壩附近出沒，懷疑非法入境。人員到場截停3輛的士，並且兜截搜索，最終擒獲15名未能出示有效身份證明文件的南亞漢。