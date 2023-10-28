倡的士接預約單須掛「前往載客」牌

【本報訊】政府建議引入車隊制，並研究就的士司機相關罪行引入3級制罰則等。立法會昨早召開會議，多名議員建議，的士除掛上「暫停載客」紙牌外，接預約單的車隊亦應掛上前往接客的標示，以免旅客誤會的士不載客。議員陳健波更直言，不希望政府敷衍議會，不斷做小修小補並無作用，建議政府應慎重考慮議員意見。而運輸署則承認目前法例無要求司機標示正前往載客中，認為現時做法已足夠清楚。

冚旗或被誤會揀客拒載 議員謝偉銓表示，一般的士在路上沒有載客應是可提供服務，但目前除列明「暫停載客」外，無規定司機需標示正前往接客中，建議將來加入識別，坦言「香港人知啫，但遊客唔知，周街的士着晒燈但係唔載客，會唔會變咗以為係揀客？」謝又擔心，若日後車隊車身設計不同顏色，「會唔會太多花式？」市民或難以分辨。

而議員梁子穎則擔心，未來設有的士車隊後，或會有更多私家車假扮成的士車隊，非法取酬載客，關注政府未來如何執法及避免此類情況出現。

運輸署助理署長阮康誠承認在目前法例上，並沒有要求司機標示正前往接客中，但就認為市民已經很清晰的士「暫停載客」的意思。而運輸及物流局首席助理秘書長李碧茜則表示，法例中會指明車隊的士的外貌，當局會與警方加強溝通，進行更多執法工作。