被控非禮禁錮女生 男助教涉10罪受審

【本報訊】女校前教學助理涉嫌在職期間，擅自取走學校內聯網內師生相片等資料。離職後再分別接觸及跟蹤3名女學生，又涉非禮及禁錮其中一人。他又被指與女學生發展成戀人後為了獨佔對方，教她誣告家人圖令他們坐監，及教對方向父親落安眠藥，使她可外出與他見面。前助理最終被捕，被控非法禁錮及非禮等10罪。被告昨於區院否認全部控罪。

45歲被告孟世鴻，報稱私人補習老師。他被控一項不誠實取用電腦、兩項非禮、一項非法禁錮、3項遊蕩、一項串謀施用毒藥，及兩項意圖妨礙司法公正罪。涉及不誠實使用電腦的案發時間為2018年10月至2019年2月，其餘9罪則於前年10月至去年2月發生，涉及事主X、Y及Z。首兩人只涉3項遊蕩罪，餘下6罪則涉及現年17歲的Z。

疑教唆誣告家人 向父落安眠藥 據控方陳詞指，2018年10月至翌年2月，被告在九龍一所女子中學任教學助理，3名事主均為該女校學生，Z曾上過被告的數學輔導課。被告離職後，Z曾遇見被告並交換聯絡方法。2021年10月至11月間被告替Z補習數學，其後堅持送Z到她祖母家，並在籃球場觸碰她臀部；11月10日，被告藉替她慶生叫Z到他家，期間被告曾觸摸她大腿並試圖親吻她。Z逃進廁所但被捉回，被告嘗試與她性交但遭拒。被告不讓Z離開，又以死相逼等，最終Z讓他吻遍其全身。其後，Z愛上被告與他交往且曾性交。Z家人知悉二人關係後限制Z見被告。

去年2月，被告稱有一可爭取Z監護權的計劃，着她稱生父有精神病，並教Z報警分別誣衊繼父非禮她、指控祖母綁架及逼她賣淫，及指母親毒打及打劫她等。Z照做且把被告編造的故事寫在筆記上。Z又按被告要求，把安眠藥加進生父飲料內令他昏睡。其後被告亦叫Z毀滅相關證據；X及Y方面，被告自2020年6月起的18個月內不斷滋擾X，並強迫X找他補習。X感害怕找Y陪伴，被告仍不斷滋擾二人。被告於去年3月被捕，並於家中電腦內找到500多張被告從學校內聯網內取走的師生相片及相關資料。案件編號：DCCC 877/2022