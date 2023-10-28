快運慶祝10周年 優惠票價10元起

【本報訊】航運業於新冠疫情後逐步復甦，國泰航空旗下的廉航「香港快運」指，現時航班班次數量已回復至疫情前的水平，又預料今年年底班次數量升幅將達1.3倍，每周將有逾600班機，又計劃再增聘人手。該航空公司續指因應將成立10周年，該航空公司宣布推出優惠，票價低至10元。

擬明年聘500機師空服員 香港快運行政總裁毛潔瓊昨日表示，公司計劃明年首季推出北京大興國際機場的新航線，提升在內地的飛行網絡，聯繫香港、大灣區、內地以至亞洲其他地區。而因應未來業務發展，公司計劃明年招募約500名機師與機艙服務員，並擬2025年底前，擴充機隊至40架飛機。

毛潔瓊續指，受惠於香港、亞洲各區的強勁旅遊需求，使到業務顯著增長。她對亞洲市場發展有信心。快運目前共有27架空中巴士客機，機隊的平均機齡為5.7年，早前亦已落實在未來兩年接收16架空中巴士客機。

至於香港快運下月起不再接待旅行團旅客，毛潔瓊強調影響輕微，指旅行團的使用率低於50%，反而二人或4人同行的小團更受歡迎，因此按乘客出行模式重新調整機票資源。她又稱今次決定有3間旅行社受影響，但公司仍繼續與逾300間旅行社及業界合作。

另外，本港唯一廉航航空宣布推出慶祝10周年「超級生日優惠」，由今日至10月30日，一連3日推出指定航線優惠票價10元起，共提供逾10萬張機票，涵蓋15條航線。