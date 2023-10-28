東呼即應：洋客買兩餸飯 體驗港式文化

【本報訊】香港不但盛產低頭族，兩餸飯亦很馳名。《東呼即應》發現，除本地「打工仔」、「學生哥」等愛食兩餸飯外，亦備受外國遊客青睞。近日網上有照片顯示，有大批外國遊客出現在兩餸飯店，排隊幫襯堂食「this this飯」；另外，又有照片顯示，本港茶餐廳的凍飲特飲加錢表，竟繁複得嚇人一跳，亦成為了港式飲食文化的另類特殊畫面。

近日網上有網民上傳相片，顯示有一班外國人出現在兩餸飯店，慕名排隊一嘗本港馳名的兩餸飯。《東呼即應》認為，說不定外國人會覺得這種排隊等「筆飯」模式相當親切，皆因荷里活電影亦曾拍攝「teenagers」，戲內顯示該學校飯堂的運作模式，與本港兩餸飯店均大同小異，故外國人或認為在香港可以食到集體回憶，勢向老家說好香港故事！

茶記飲品加錢 驚現7種選擇 另一則網民熱話則關於茶餐廳的飲品加錢表，近日有圖片顯示，其加錢表十分繁複，一共有7種加價選擇，包括跟餐凍飲及熱特飲、「濃啲」均加3元；跟餐凍特飲、熱或凍飲加大、凍飲走冰、冰一杯加5元。非香港土生土長人士，卻可能被此加錢表考起。

《東呼即應》認為，到茶餐廳用餐時，究竟凍飲甚麼時候加兩元、甚麼時候加3元，甚至5元，莫說旅客難明白箇中道理，就連香港人都會「𢱑爆頭」，現在還有加強版，「搵食」果然不容易。