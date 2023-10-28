東呼即應：紅光射燈遏低頭族 不如加強執法教育

港官亂燒公帑 東呼即應促停安裝 運輸署推出新型輔助裝置，在交通燈號桿安裝伸延臂，紅燈亮着時透過LED燈射出紅光，提醒玩手機的「低頭族」勿亂過馬路。當局正計劃在明年底前，於約100個地點陸續安裝這種裝置，採購及安裝費用每組成本約為1.6萬元，視乎個別過路處涉及的費用或有不同，但市民普遍認為裝置多餘。《東呼即應》認為，與其大花納稅人血汗錢，對低頭族「無微不至」，為何不加強教育與執法，港官之懶可見一斑。

運輸署近期試驗新型輔助裝置，在交通燈號桿安裝伸延臂，透過伸延臂上的LED燈，於交通燈紅燈亮起時，同時投射紅光至地面，以警惕無時無刻玩手機的「低頭族」，切勿亂過馬路，加強行人過路安全。不過街坊似乎並不覺得裝置實用，認為一般過馬路時只會望向交通燈，不會望向地下，衝燈與否是執法問題，要亂過馬路也沒法阻止；更有司機在網上訴苦，指紅光射向行人時「紅光滿面」而被「嚇親」。

日光下視察 幾乎看不見紅光 《東呼即應》查看運輸署資料，目前本港只有7個這種輔助裝置，分布於銅鑼灣、九龍塘、荃灣及沙田，但裝置只會於「紅色公仔」時亮起，相反「綠色公仔」時則不會亮起，記者曾在日光時視察，紅光幾乎是看不到。事實上，外國亦有類似的行人過路装置，例如南韓首爾及內地廣州，前者為沿路邊的LED燈，會因應燈號變作紅色或者綠色，後者則於斑馬線亦加裝LED燈，美觀度比香港好很多，至少不會直接將紅光射到行人頭上。

運輸署回覆《東呼即應》查詢時表示，透過現場問卷調查，收集行人及附近商舖的意見，結果顯示，安裝新型輔助裝置後，整體行人在「紅色人像」燈號亮着時，橫過馬路的數字減少約25%，成效正面。

每組成本1.6萬元 擬再添百個 因此署方正計劃在明年底前，於約100個地點安裝新型輔助裝置。成本方面，採購及安裝每組新型輔助裝置約為1.6萬元，視乎個別過路處所需的裝置數量，以及現場環境涉及的費用或有不同。

但有人質疑，為了一群看手機的低頭族要大花納稅人一筆，到底是否值得及本末倒置；更有說法指，儀器在紅燈亮着時射紅光，是提醒市民勿衝紅燈，故為何當局卻不加強教育，或透過執法，甚至提高罰則。根據法例，行人不遵守交通燈號過馬路，最高罰款2,000元。《東呼即應》認為，如果有人罰一次仍照樣不遵守，在加強執法下，令到這種不守法人士被捉到的機會提高，懲罰到第2、3次時，理論上應會感到「肉痛」。

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