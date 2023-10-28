7人元朗暴動案 警長續作供 「事前知村民要保衞家園」

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人，被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，案件昨於區院續審，當日曾接林卓廷電話的警長續接受辯方盤問。警長再被問到得知元朗有人「吹大雞」及對有人當時稱要「保衞家園」的理解。他指是從網絡上得知消息，但沒有與元朗鄉村人士討論過，亦不知對方會動員多少人。據他理解「保衞家園」的意思是他們要保衞「自己嘅屋企」。

稱林卓廷曾指要支援年輕人 7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。現已退休，編號7520的警長供稱，案發前已知道元朗鄉村人士表示要「保衞家園」，並叫居於元朗外的村民回來保衞，但他不知對方用何種方法保衞。他亦不記得區議員黃偉賢曾向他說過收到消息指有人正進入元朗。

就林卓廷與警長通電話方面，辯方指林有向警長表示擔心元朗市民安全尤其是年輕人，並沒有提及要支援他們，警長則指林有說過支援。辯方又指林沒有向他詢問警方人手調配，他亦沒有向林稱入元朗只會「火上加油」，警長則不同意辯方說法；另外，陳廣池法官表示，就早前有公眾席人士在休庭期間疑叫囂的事件，法庭已將相關錄影片段交予執法人員調查。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022