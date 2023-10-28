梁振英妻 任發起人 拖欠工程費尾數37萬 「齊惜福」提出反申索

【本報訊】由前行政長官梁振英夫人梁唐青儀擔任發起人及贊助人的非牟利機構「齊惜福」，被指拖欠工程公司逾37萬元工程費尾數，該工程公司分3案入稟小額錢債審裁署，追討「齊惜福」21萬多元尾數及訟費。3宗案件昨再提訊，由於被告提出反申索，而與案相關文件，包括證人口供等尚未整備，審裁官把案押後至明年2月7日再提訊。

本案申索人是「意建築師有限公司」，被告人「齊惜福」。據申索人在申索書指，被告人自前年1月18日起，委託申索人在長沙灣麗閣邨麗薇樓一地舖進行電力、冷氣和裝修工程，3項工程合共收費728,130元。所有工程於2021年8月26日完成，但被告人未有支付尾期款項合共372,560.5元。申索人在去年11月至今年2月期間，分3次入稟追討尾數，由於小額錢債審裁署每次只會處理不超過75,000元的金錢申索，故申索人現時合共只追討217,220元款項及相關訟費，當中的差額則放棄追討。案件編號：SCTC 39015/2021,3792/2022, 5032/2022