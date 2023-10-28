教局：小學人文科不等於國教

【本報訊】施政報告指，推行逾25年的常識科，將分拆為人文科和科學科，於2025至26學年小一及小四級逐步落實。有指小學人文科等於國教科，教育局局長蔡若蓮表示「完全誤解」，而新的人文科在常識科基礎上增潤中國歷史、文化、地理，教學模式和評估沒有太大變化。

在常識科基礎上增潤3元素 被問到人文科為何沒有在正規諮詢下推行，蔡重申人文科大部分內容沿用常識科，僅增潤中國文化、歷史及地理3個元素，課程宗旨沒有改變，如關注本地及國家世界發展、認識環保可持續發展教育等。她指小學有25%課時為彈性課時，由於內容增加，會將部分彈性課時撥入人文和科學兩科，評估內容會由專責委員會討論，預計年底有初稿，明年有定稿和推出施行計劃。

近年先後多間學校停辦，被問到會否有措施支援，蔡指人口下降以軟着陸為目標，因此必須正視問題，今年也提出幼稚園搬遷津貼恒常化，小學全面推進小班教學，中學陸續推出紓緩措施，包括專位專用等，紓緩學齡人口下降的衝擊，但強調公帑資源要善用，不可不合理地維持學校數量。