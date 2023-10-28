23條目標明年立法 適時公眾諮詢

【本報訊】施政報告提及將加強推廣國家安全教育，並正全力研究《基本法》第23條有效立法方案，落實特區政府應實踐的憲制責任，2024年內完成立法。政府表示，在維護國家安全方面，要警惕外部勢力不斷干擾香港事務，社會上也有不法分子利用軟對抗干擾政府，而基本法23條立法要有前瞻性，當局會適時進行公眾諮詢。

指內容「和往年有所不同」 被問到2024年會否一定完成23條立法，諮詢會持續多長，如有市民反對會否觸犯國安法。政府回應指目標在2024年完成立法工作，而諮詢是多元化，除諮詢外，解說亦十分重要，當局會花很多工夫在解說上，又指有人會扭曲立法原意製造社會矛盾，因此要做好解說工作，指立法只針對一小部分人，稱「一般市民唔會做間諜，一般市民唔會叛國㗎嘛」。

至於會否擔心立法後移民潮惡化、外商撤資等問題，政府重申不會擔心，因世界各地都有相關條例，表示香港不能在2019年的情況下發展，因此要解說好條例。被問到23條立法內容會否較之前更加「辣」，當局指「和往年有所不同」，也會參考國家和外國法例。

另外，被問到虛假訊息顧問研究結果，大概要審視多久，會否認為需要用立法方式處理。民政及青年事務局局長麥美娟表示正在研究，當局需考慮香港目前最新情況，包括社會出現的頻次是否仍像幾年前誤導和煽動市民，也要考慮在現行法例法規對這些方面的處理，稍後會再看「合適嘅香港情況」處理問題。