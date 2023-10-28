賣地印花稅少收益 財赤料破千億

辯稱庫房仍夠支撐 無意加稅填氹 疫後復甦慢，料赤字逾一千億。當局表示，今年外圍經濟環境不好，本港在疫情後全面復甦的速度亦比想像中慢，今年的賣地收益及印花稅收入少，預計財政赤字會比財政預算案估算的高，有可能超過1,000億元，而下調股票印花稅需平衡考慮市場競爭力等。不過，當局認為經濟周期向來有高有低，庫房仍足夠支持香港渡過艱難的時期，短期內稅收亦會「按兵不動」。

當局表示，今年因外圍經濟環境不好，雖然本港在疫情後全面復甦，但速度比想像中慢，今年賣地和印花稅收入少，赤字比原本預算案為高，可能超過1,000億元。對於《施政報告》提出下調股票印花稅至0.1%。當局表示，香港收取買賣雙方的印花稅，內地就只是徵收單邊的印花稅，但內地除了印花稅，亦有徵收其他費用，所以綜合計算所有費用後，香港與內地的差異並不大。而庫房是減稅率的相關考慮，但需要平衡考慮市場競爭力。

惡劣天氣交易 諮詢業界改善 當局又表示，本港股市上落與外圍環境關係很大，例如內地經濟、內地股票市場、地緣政治等一系列因素影響。今年以來內地經濟有調整，地緣政治壓力氣氛緊張，由年初至上月底股市調整約一成多，因此要提升股市吸引力和競爭力。相關小組經研究後認為，印花稅只是影響股市流動性其中一個因素，還有多項因素包括市場結構、上市制度、交易機制等，會朝幾個方向處理有關問題。

另外，當局會探討優化惡劣天氣交易機制，指理解中小經紀商會面對困難，當局會尋求解決辦法，財經事務及庫務局亦會諮詢業界，並抱持開放態度與業界溝通。