醫健：醫健寶庫：癌症康復者的持續睡眠問題

睡眠對身心健康非常重要，充足的睡眠可以提高癌症康復者的疼痛耐受力，反之會對情緒和日常生活產生負面影響。對癌症康復者來說，入睡困難和睡眠中斷等問題是治療期間和完成治療後最常見的症狀之一，原因包括癌症治療和藥物的副作用、活動量不足、睡眠衞生不良和情緒不穩定等。另一方面，一些常用的應對方法可能使睡眠問題惡化，如早睡引致早醒，日間小睡導致晚上無法入睡，花太多時間在床上等待入睡，卻引致失眠焦慮等。

根據港大醫學院公共衞生學院於2023年發表一項為期兩年的縱向研究結果顯示，在623名癌症康復者中，完成治療後兩年內仍有睡眠問題的康復者達54.8%，相比於一般有睡眠問題的港人所佔的39.4%高出約15%；其中有長期睡眠問題的康復者約佔三分之一，他們有較多抑鬱症狀、侵入性的癌症想法和影像，以及對癌症及其相關資訊「過度警覺」。

認知行為療法有顯著改善 不少癌症康復者希望避免長期使用睡眠藥物，卻沒有就睡眠問題尋求專業協助。失眠認知行為療法（簡稱CBT-I）是第一線治療失眠的非藥物治療法，現時科學文獻顯示它可以顯著改善睡眠質素。癌症康復者應就睡眠問題尋求專業協助，讓自己恢復充實和有目標的生活。香港大學癌症綜合關護中心為康復者提供CBT-I為本的工作坊以及一對一睡眠管理諮詢服務，詳情可瀏覽該中心網站和相關頻道。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院博士生陳卓琳

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