申加入ICH 港鋪路自行評審藥物

【本報訊】今屆《施政報告》提出設立全新「1+」機制，以加快治療嚴重或罕見疾病的新藥審批。當局表示，本港已經申請了以觀察員身份加入國際醫藥法規協和會（ICH），並獲國家藥監局支持。現時準備先透過全新的「1+」機制累積經驗，當機制成熟會轉為實行「第一層審批」，屆時不再需要經由其他藥物評審機構認可，可主動評核臨床數據，評審藥物。當局料本港要成為ICH的成員，讓在港註冊的藥物受到國際認同，約需8至10年時間。