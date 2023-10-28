申加入ICH 港鋪路自行評審藥物
【本報訊】今屆《施政報告》提出設立全新「1+」機制，以加快治療嚴重或罕見疾病的新藥審批。當局表示，本港已經申請了以觀察員身份加入國際醫藥法規協和會（ICH），並獲國家藥監局支持。現時準備先透過全新的「1+」機制累積經驗，當機制成熟會轉為實行「第一層審批」，屆時不再需要經由其他藥物評審機構認可，可主動評核臨床數據，評審藥物。當局料本港要成為ICH的成員，讓在港註冊的藥物受到國際認同，約需8至10年時間。
當局昨在記者會表示，本港醫療從來都是領導者，並非跟從者，期望長遠成為國際藥械權威。
儲存臨床數據 需時10年
當局指，會透過數個步驟達致目標，包括由11月1日起，設立藥物註冊「1+」機制，之後籌辦醫療器械管理中心，申請加入國際組織ICH，成為ICH成員後，可令香港在藥物審批及註冊得到國際認可。不過，當局表示，要儲存足夠藥物的臨床數據約需8至10年，在取得一定經驗後，才能申請成為ICH成員。
衞生署署長林文健表示，藥物規管涉及多方面專業，要邁向第一層審批機制不能一蹴而就，目前要先透過「1+」去培訓及聚合專家，累積評審藥物經驗，料未來能以獨立專業架構形式運作。
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