次季呈報24醫療事故 4宗屬嚴重

【本報訊】醫院管理局昨公布最新一期風險通報，披露當局於今年第二季共呈報4宗嚴重醫療事件，當中包括一宗錯誤為左側胸腔積水的患者做右側胸腔引流；另有20宗重大風險事件，包括19宗藥物事故，及一宗錯誤識別病人身份或資料。

4宗嚴重醫療事件中，包括一宗錯誤部位施行程序個案。一名反覆出現左肺積水的患者需要接受超音波導引引流術，以引流左肺積水。醫生建議病人接受經皮引流術，並獲病人簽署同意書。

左右胸腔不分 錯施引流術 不過，醫生其後為患者的右胸部作超音波檢查，發現有明顯的異常胸腔積水量。醫護隨即檢查病人同意書，惟發現同意書上未有說明要在哪一側胸膜引流，導致最終錯誤在右側胸腔引流，而非左側。患者手術後兩小時內約有800mL的胸腔積水從右胸排出。

醫管局建議，在電子同意書中應要清楚列明相關指定位置，另外亦應在指定位置或資料夾來放置臨床檢查處透系統申請表、同意書和介入程序安全檢查表，以方便檢查。

另一宗個案則涉及一名病人向醫生告知陰囊劇烈疼痛，醫生為其處方皮下注射止痛藥芬太尼（Fentanyl）。兩名護士先後負責執行程序。不過，二人未有檢查注射途徑，於交接期間亦沒有充分溝通，最終錯誤以靜脈途徑方式為病人注射，幸好最後病人情況穩定。