萌死念求助最細8歲

不足4個月 17名青少年自殺離去 近期接連有學生輕生。香港撒瑪利亞防止自殺會統計，由今年7月截至昨日，不足4個月已有17名19歲或以下青少年自殺身亡，達去年整體自殺死亡個案的逾40%。輕生原因依次為學業、感情及家庭問題。同時，該會自今年9月開學後接獲32宗青少年求助個案，比去年同期增逾三成；當中更有求助者年僅8歲，情況令人憂慮。該會呼籲家長及學校應持開放態度，主動尋求專業人士協助。

該會總幹事曾展國指，去年全年19歲或以下自殺死亡人數為39人，而今年7至10月的4個月內，相關年齡層的自殺個案達22宗，其中死亡人數為17人，相當於去年整體的43.6%，情況令人關注。他續指，22名自殺個案中，有18人為學生，自殺的主因依次為學業、感情及家庭問題。

學業感情家庭問題最困擾 自殺個案年齡方面，有6名為19歲，佔最多達31.6%，但亦有兩名年僅12歲。該會自殺危機處理中心於今年7月至10月，共接獲51宗求助個案，當中以13歲佔大多數，有17.6%；更有個案年僅8歲，反映青少年自殺或有年輕化趨勢。曾表示，家庭對青年的成長影響很大，又以年齡小者為甚，例如父母婚姻破裂、對子女期望過高等，容易成為自殺誘因。

此外，今年青少年自殺個案自9月開學後飆升，由7月及8月的各4名，增至9月的5名，本月更倍增至9名。該會自殺危機處理中心主任韋賽姬指，中心9月至今共接獲32人求助，較去年同期的24人，增加33.3%；而網上聊天服務「Chat窿」亦接獲35人求助，較去年同期的23人，急升52.2%。她表示，今年復常速度較去年快，學校追趕進度之餘，家長亦為子女報讀大量補習，致學生課外壓力同樣增加。

自殺絕非出路 積極尋支援 提到近月接連發生多宗疑似學生自殺個案，曾展國憂慮或產生模仿效應，有情緒困擾的青少年更易挑起自殺念頭，甚至認同自殺是出路。他建議港府增加學校人手，如將駐校社工及學生比例最少增至1:100。

同時，學校亦應着重學生的身心平衡發展，遇上有自殺危機學生，不應持「怕事」心態內部解決，應積極尋求支援。至於家長，一旦察覺子女有情緒困擾甚至自殺危機，應直接關心探問，切忌逃避或漠視。該會即日起亦增設青少年危機服務專線2389 2227，為期3個月。