辣招擾樓價 當局稱不急於短期內改變

【本報訊】施政報告提出多項樓市減辣措施，當局表示，最初引入針對境外人士買樓的「買家印花稅」，及針對本地人購入第二間物業的「新住宅印花稅」時，是希望在供求偏緊時，無樓的香港人可以優先買樓，認為這個政策目標值得維持，所以不全面撤銷。至於未來會否進一步撤辣，當局表示，會靈活視乎供求、市場氣氛、後市情況等因素決定。又指外圍變動對香港影響很大，所以市場可以變化得很快，當局會密切留意樓市的需求管理。

指市場會自動調節 被問到樓市減辣會否影響市民置業信心，當局表示，資產市場與經濟息息相關，甚麼情況會影響市民信心是「很微妙」，又指本港的樓價問題積累已久，當局不會急於在短期內徹底改變。又指樓市處於歷史高位有原因，只要市場沒有出現信心危機及恐慌性拋售、不危害金融安全，當局不需要插手，市場會自動調節。

房屋局局長何永賢表示，政府在2010年推出「辣招」時，樓市非常熾熱，需求很大，樓價升得很厲害。惟今天環境與當時不同，經濟較為放緩，樓價調整，買家較謹慎冷靜，息口亦與當時不同。與2021年9月比較，現時樓價下落約17%。在成交方面，2021年上半年的成交數字，達每個月約6,700宗，但最近3個月只有平均每月約3,000宗。她又提到，本港大概一半人擁有私人物業，亦有人希望買樓，形容「樓既是經濟，也是民生」，故措施調節必須有度，拿捏好稅率。