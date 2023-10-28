劏房無窗無獨立廁所 料難逃劣質定義

【本報訊】最新一份《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，為「劣質劏房」訂定義。房屋局局長何永賢昨日表示，劏房有許多不同情況，難以一刀切去定義劣質劏房，但強調沒有獨立廁所、無窗等的劏房是「絕對唔得」，至於如何處理劣質劏房，何則指要再探討，或會凍結登記或立法取締等。

「解決劏房問題」工作組目標在10個月內定義劏房並提交改善問題建議。何永賢表示，工作組會先為劏房作定義，再由工作組探討如何處理，但會先給予時間讓劏戶業主改善環境，若然未有改善或會用立法取締、凍結登記等方式，以免出現更多劣質劏房。

避談能否本屆任期內解決 被問及能否在本屆政府解決相關問題，何則未有正面回應，但就表示現有不同措施協助劏房戶，強調未來10年的第二個5年期，本港公私營單位供應將會增加，政府能更有底氣處理劏房問題。

對於無法上公屋的劏房戶會否因被取締劏房而無家可歸，何則表示，預計相關人士大部分均是新申請公屋者，他們可以申請居住在過渡性房屋約3至5年，直至符合入住簡約公屋的要求。