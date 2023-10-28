5年公營屋落成量 預測供應逾14萬伙

單位增1.3萬個 東涌古洞新發展區佔多 香港房屋委員會公布最新未來5年公營房屋落成及供應量預測，根據最新數字，截至今年9月，房委會及香港房屋協會在2023/24至2028/29年度，將分別供應12.4萬及1.78萬個各類公營房屋單位，包括各類公屋、綠置居及居屋單位，整體數字較上一個10年期增加約1.3萬個單位。有房委會委員稱，未來重點落成地區集中在如東涌、古洞等新發展區，預料在落成量增加，加強打擊濫用公屋的情況下，最新鼓勵生育政策未必對公屋輪候造成太大影響。

根據房委會文件數據顯示，其中在2027/28年度公屋落成預測較上一次公布有較明顯變化，包括位於九龍城區土瓜灣道的700個公屋或綠置居單位，最新預測將延遲一個年期落成；惟在新增了東涌第23區第一期及東涌第42區第一期，分別涉及500個及1,700個公屋或綠置居單位後，令該年度的公屋落成數字不跌反升，由原預計的1.54萬，升至1.69萬個單位。

28/29年度 6700伙居屋應市 此外，在最新公布的2028/29年度，房委會預計資助出售房屋的落成量維持較高水平，應市單位料達到6,700個；相關資助出售房屋屋苑位置，包括較「罕有」的中西區加惠民道第一期，將有300單位落成，而該年度最大屋苑則位於東涌第119區，料可供應1,600個單位，令2023/24至2028/29年度整體公營房屋落成數字料可達12.4萬個單位。

身兼房委會資助房屋小組成員、議員梁文廣表示最新一個10年期公營房屋落成量，較前一個10年期有明顯增加情況，由原預測的12.88萬個單位，升至最新的14.16萬個單位，增加約1.3萬個。梁認為，有實質的落成量支持，將可加強鼓勵生育措施的施行，減輕對現有一般家庭輪候的影響。他續指在房委會及房協先後收緊及加強濫用公屋政策，料亦可騰空部分單位作更適切的上樓安排，有助減輕輪候冊壓力。

此外，梁直言，由於正輪候公屋的家庭，若在輪候期間有家庭成員變動，如其中一名成員懷孕達某個周數，可向房委會申請加名繼續輪候，料房委會已掌握相關數據，他將向當局跟進有關情況，以讓新措施更到位。

房委會委員料新鼓勵生育政策對輪候冊影響不大。 公營房屋落成量