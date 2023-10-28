歷來最高學歷總理 主政經濟屢爆金句

「發展就像騎單車 停下來就會摔倒」 李克強是中共建政以來最高學歷的國務院總理，不同於過往的中共領導人工科出身背景，他專長法律及經濟領域，對經濟運行狀況信手拈來。他在總理任內主理經濟事務，屢就經濟民生議題發表「金句」，曾形容經濟發展就像騎單車，停下來就會摔倒，必須穩中有為。

獲北大經濟學博士學位 李克強祖籍安徽定遠縣，其父親是一名公務員，官至安徽省中層幹部。李克強文革時在鳳陽縣任知青，是1977年恢復高考後的首批北京大學學生，先後獲授法學學士、經濟學博士學位，師從厲以寧等經濟學名家。李克強就讀法學本科時在老師龔祥瑞教授指導下，與同學合譯《法律的正當程序》一書。他攻讀博士期間在《中國社會科學》月刊發表論文，獲得孫治方經濟科學獎，為中國經濟學最高獎項。

李克強曾任北大學生會常代會會長、北大共青團書記，之後進入共青團中央系統任職，任共青團中央書記處第一書記。1998年，李克強到地方歷練，先後出任河南省省長、遼寧省委書記，2007年躍級當選中央政治局常委，2008年以52歲之齡獲任為國務院第一副總理，分管醫療和住房等民生難題，2011年訪港時曾用流利英語在香港大學發表演講，2013年成為國務院總理。2022年二十大，李克強不在中央委員名單上，2023年3月正式卸任總理。

李克強主政地方時內斂務實，埋首工作，近年多次道出民生疾苦，2020年提到中國「有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1,000元左右」。2022年初，江蘇豐縣爆出八孩母親事件，李克強在同年3月的人大記者會回應時毫不掩飾氣憤，直言有地方出現拐賣婦女事件，對受害人感痛心，對事件感十分氣憤，痛斥拐賣婦女兒童犯罪，要求嚴厲打擊。

李克強在公開場合上每談到經濟民生議題都可侃侃而談，多次生動用比喻，例如「自行車論」，形容經濟發展就像騎單車，停下來就會摔倒，必須穩中有為。他又提出「動車論」，強調經濟發展要像鐵路一樣保持平穩，過於高速反而難以持續。2022年，他則用「登山論」解釋經濟體量愈大，就像高山愈高，要達成的百分比也愈不容易。

外國雜誌推李克強指數 英國《經濟學人》雜誌曾報道，2007年李克強擔任遼寧省委書記時，向當時到訪的美國駐華大使雷德稱，他喜歡以3個指標追蹤遼寧經濟動向，包括工業用電量新增、鐵路貨運量新增和銀行中長期貸款量新增。2010年底，該雜誌直接以李克強名字，推出名為「李克強指數」。本報綜合報道