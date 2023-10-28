2011年曾短暫訪港3天 宣布36條支持發展措施

【本報綜合報道】李克強生前擔任國務院副總理期間，2011年8月16日至18日訪問香港，期間宣布中央支持香港發展的6方面政策，並在香港大學以中英雙語發表演講。他結束行程時說：「潛力、活力、生命力這3方面的感受，使我對香港未來的發展充滿信心。」

於港交所穿交易員紅背心 李克強當年8月16日乘坐飛機抵港，隨即走訪護理安老院、長者地區中心、公共屋邨。8月17日，他出席國家十二五規劃與兩地經貿金融合作發展論壇，宣布6方面共36條支持香港經濟社會發展有關政策措施，涵蓋金融、經貿、交通、旅遊、食物和能源供應、醫療服務和教育多方面；同日下午到金融管理局大樓，在香港交易所穿上紅色股票交易員背心。

8月18日，李克強出席香港大學百年校慶典禮，致詞期間以英文說：「現在港大在慶祝第一個百年，我堅信，下一個百年，港大會更好。」他當天下午結束行程離港，在香港國際機場停機坪發表簡短談話：「香港同胞勤勞智慧，做事認真、用心、專業，香港社會開放多元，充滿生機活力。」另外，李克強在港期間，曾經發生保安安排爭議。