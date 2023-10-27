催生育無可厚非 錯在政策欠公平

香港生育率全球最低，每對夫婦平均只有0.9名子女，即一個家庭也生不到一個孩子。長此以往，競爭力勢必無以為繼。《施政報告》破天荒推出豪派兩萬元鼓勵生育措施，又讓有新生嬰兒的家庭優先上樓，出發點不可謂不好。然而，港府並無為政策定下績效指標，漫無目的，必然事倍功半。

有關措施甫公布即引發質疑，有早前才誕下第四個孩子的夫婦批評，雖然努力生足四個，但一樣無法受惠於新政策；又有市民批評，讓有新生嬰兒的家庭加快上樓，只會對其他申請者不公平；也有市民直斥，花費大量公帑卻不知何謂達標，只是浪費；更有市民指出，有關政策只會令基層或南亞裔家庭為了獎金而生仔，無助鼓勵中產生育。

當局則解釋，已考慮過不同國家實踐經驗，希望鼓勵措施可逆轉生育率下跌趨勢，回復至2.1人的生育率，但真正決定生育是父母；此外，任何政策都難以照顧所有人，即時生效已是「坐言起行」；又認為政策針對所有香港永久性居民，難以只針對某部分群體。

公說公有理，婆說婆有理。誠然，若香港生育率繼續下跌，香港再無人口提升競爭力，整個社會都必然死路一條。過去官員一味以「鼓勵但不干預」的藉口而不作為，現在一反常態，真金白銀出錢鼓勵生育，理應獲得肯定，但為何偏偏沒有贏來掌聲，反而激起罵聲一片呢？正正因為政府派錢漫無目的，完全沒有設定指標，例如要用若干時間，才會達到每對夫婦平均子女數目2.1人呢？若沒有時間表，外界怎麼知道政策是否有效？公帑是否用得其所？

再講，現時公屋輪候冊大排長龍，一般申請者的平均輪候時間為5.3年，這還是樂觀數字，等了7、8年仍未上樓者大有人在。港府還要大慷輪候人之慨，將珍貴公屋資源優先分配給特定群組，無異於「在乞兒兜裏搶飯吃」，不叫人反感才怪。

解鈴還須繫鈴人。香港年輕家庭不願生育，寧願過二人世界，或養貓養狗作伴，不是沒有原因的。眾所周知，香港百物騰貴，養育孩子耗費不菲，而且社會競爭激烈，孩子一旦輸在起跑線，隨時斷送一生前途；再加上本港高壓的教育制度，求學一味求分數，孩子自小承受巨大壓力，年輕人不願生不敢生，豈是無因。

須知生兒育女不是等閒事，若明知將來只是苦了孩子，索性不生便是必然選擇。港府不去解開這些矛盾和死結，不去減輕年輕家庭以至孩子的壓力與負擔，一味派錢催生，只做表面文章，根本無助提升人口與質素。要是生而不養，反而會製造更多社會問題。

青年智則國智，青年強則國強。如何扭轉年輕人不願生育的觀念，才是最考驗執政者智慧。更須指出，香港預計在2050年將會成為全球人口老化程度最高的城市，逾四成人口達到或超過65歲。一方面人口老化，另一方面生育率持續不振，若連派錢也無法奏效，香港人是否只能坐等絕種？