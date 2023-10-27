笑看天下：古特雷斯不必辭職

聯合國安理會日前就以巴局勢舉行高級別會議，近90國代表發言，大多數代表呼籲以色列及哈馬斯立即停火，阿拉伯國家外長及中俄等國代表指出，巴勒斯坦死亡人數不斷增加，加薩人道情況急劇惡化。

聯合國秘書長古特雷斯發言時說：「重要的是要承認哈馬斯的攻擊並非憑空發生，巴勒斯坦人已遭受56年令人窒息的佔領，人民流離失所、家園被毀，他們對透過政治解決困境的希望經已破滅。我深切關注正在加薩發生違反國際人道法的行為。」但他強調，巴人嘅不滿不能成為哈馬斯嘅攻擊理由，也不能成為對巴人進行集體懲罰嘅理據。古氏嘅發言竟惹來以色列常駐聯合國代表埃爾丹不滿，要求佢立即辭職，並指古氏似乎係為哈馬斯嘅野蠻襲擊開脫，因此以色列拒絕向聯合國代表發出簽證。

喂！阿哥，使唔使咁大反應吖？當日土耳其總統埃爾多安亦有「加入戰團」，佢話哈馬斯並非恐怖組織，而係解放組織，係發起戰鬥保衞土地和人民嘅聖戰者；埃氏仲指控以色列利用土耳其尋求修補關係嘅好意，現決定取消訪以。這不就是「剃人頭者，人亦剃其頭」嗎？其實睇番古特雷斯嘅發言，主要係關注以軍對加薩嘅狂轟濫炸，明顯違反國際人道法，佢對此深表關注，重申武裝衝突中冇任何一方可凌駕國際人道主義法。

試問以色列代表是否有必要如此大發雷霆，直斥古特雷斯對哈馬斯嘅恐怖主義和屠殺行為表現出同情，不適合領導聯合國？都話以色列係被美國寵壞嘅孩子，連一句忠言也覺得逆耳。孔子說，三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。古特雷斯即使係一個普通嘅人，只要佢有自信能堅持，咁佢嘅發言也是鏗然有聲，奪不走的，老朽睇唔到佢為何要辭職！