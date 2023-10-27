冰鑑春秋：悲哀的政治另一半

民進黨立委趙天麟的小三醜聞，在一天內急轉直下，不僅自己宣布退選道歉，連正宮都幫忙發聲洗地，強調這是先生多年前的錯誤，自己已選擇原諒，現在還是會與先生站在同一陣線，希望外界不要再給他們二度傷害。

誠然，感情的事情外界不該多言，只有當事人自己最清楚；可是令人疑惑的是，為甚麼每次當政治人物出現這樣的狀況時，另一半的反應總是和一般人的狀況完全不同，難道政治人物的配偶都經過修煉？必須完全壓抑自己的反射動作，才能和政治人物結婚嗎？過去台灣一堆政治人物出軌偷腥，諸如陳致中、王世堅、王必勝、丁允恭、王定宇等，但照理來說受傷害最深的正宮，往往不是徐庶進曹營不發一語，就是出面力挺老公表示我都不在乎了，你們這些外人有甚麼好議論的？似乎已形成一種模式，那就是既然身為政治人物的配偶，除了緘默與力挺，就沒有第三種選項，難道在21世紀的今天，一個號稱民主法治的社會，人類連表達自己真正想法的權利都沒有嗎？

我們當然知道，為了家庭、為了孩子、為了將來，許多人都會選擇隱忍犧牲。但反過來說，看着明明犯錯的人睜眼說瞎話，在眾目睽睽下侃侃而談，好像自己只不過犯了天下男人都會犯的錯，大家何必大驚小怪？然後還必須假裝心平氣和，好似我都不在意，你們在緊張甚麼？難道這就是身為政治人物另一半注定的悲哀嗎？看到許多知名的女權人士對此事三緘其口，就知道所謂人權還是要因時制宜的，人類在面對權勢時只能選擇被壓迫或是打不過就加入，誠實表達自己真正想法的人，反倒被社會當作傻瓜。台灣自詡是華人社會的人權先鋒，到頭來不過是個自欺欺人的笑話罷了。