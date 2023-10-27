自成一家：一加一不等於二

距離台灣大選只剩下兩個多月時間，民進黨總統參選人賴清德的民望仍然遙遙領先。在野陣營若要勝出，唯一的辦法就只有「藍白合」。國民黨參選人侯友宜日前拋出願意當副手的言論後，隨即被一些人解讀為向民眾黨參選人柯文哲示好。不過，在當前的台灣政治氛圍下，縱使國民黨和民眾黨合推一組候選人參選，也未必能打敗賴清德。

根據近來台灣各大民調結果，十之八九都顯示賴清德支持度明顯佔先，但侯友宜和柯文哲支持度加起來的話，卻能贏賴清德數個百分點。所謂一加一等於二，兩人聯手也成為了目前最有可能擊敗賴清德的一個方法。不過這裏有一個前提，就是雙方的選票能夠互容。

然而，國民黨和民眾黨支持者的理念並不盡相似。柯文哲當初主張推翻藍綠高牆而一舉成名，吸引到許多「討厭國民黨」的年輕支持者。至於國民黨，其支持者對柯文哲這名來自綠營的政治人物也不太抱好感。雙方聯手參選，肯定會流失部分選票，出現一加一小於二的效應。

記得2004年的台灣大選，當年宋楚瑜人氣高，再加上連戰，陳水扁在牌面上毫無勝算，結果宋楚瑜和連戰合作，還是輸給了陳水扁。箇中原因，就是因為連宋選票不能互補，如今侯柯也是遭遇同一個難題，更何況今次大選還有郭台銘添亂。而且，國民黨和民眾黨兩黨在「藍白合」過程中各懷鬼胎，即使合作也未必會全力以赴。

對於紛繁複雜的形勢，如果糾纏於眼花繚亂的細節，往往很容易失去方向。要解決這問題，一個方法就是撥開迷霧，回歸事物基本面。眼下台灣的政治版圖是綠營基本盤大，而且內部團結；相反，在野陣營的基本盤萎縮，要贏賴清德並不容易。