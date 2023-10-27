強詞有理：誰才是兒子

過去聯合國等國際組織一直被形容為美西方維護霸權的工具，聯合國秘書長更是經常扮演美西方代言人的角色，違背維護公平正義和世界和平的宗旨。但在這次以巴衝突的問題上，聯合國終於沒有明顯偏向任何一方，秘書長古特雷斯還說了幾句公道話。他指哈馬斯月初對以色列發動的襲擊，並非憑空發生，「巴勒斯坦人已遭受56年令人窒息的佔領，人民流離失所、家園被毀，他們對透過政治解決困境的希望經已破滅。我深切關注正在加薩發生違反國際人道法的行為。」他有說錯嗎？一點也沒有錯，巴勒斯坦人若不是被逼入絕境，不可能採取如此激烈的手段。

不過，以色列方面又受不了，其常駐聯合國代表埃爾丹氣急敗壞，要求古特雷斯立即道歉辭職；外長埃利‧科恩更是暴跳如雷，除了取消與古特雷斯會面，更形容聯合國「沒有道德理由存在」。這未免太霸道了吧？聯合國並非以色列自家的組織，秘書長更非由以色列委任，憑甚麼要求辭職？憑甚麼說聯合國沒有理由存在？

很明顯，以色列之所以如此霸道，皆是美國慣出來的。根據聯合國的數據，美國歷年來已數十次否決安理會批評以色列的提案，這輪以巴衝突爆發後，美國更是在一周內3次動用否決權。其中巴西的提案即使已譴責了哈馬斯對平民攻擊，要求雙方立即停火，也被美國一票否決，可見老美平時宣揚的所謂人權和公義，全是騙人的鬼話。在美國霸權庇護之下，以色列右翼政權怎能不囂張！

都說以色列是美國的「親兒子」，其實並不準確，照目前的情形來看，雙方的地位似乎顛倒過來了，美國儼然成為以色列的「兒子」，一切只能聽從差遣。為了以色列，美國可以撕下仁義道德的偽裝，連「燈塔」也不要了；為了以色列，美國可以捨棄烏克蘭，將武器彈藥優先供應前者；為了以色列，美國可以打亂全球戰略部署，連自身安全也顧不上了。在華盛頓心目中，以色列利益遠高於美國利益，是不是很奇怪？

一點也不奇怪，美國從金融到媒體再到軍工複合體，幾乎全被猶太人控制，當然將以色列利益放在第一位。美國控制世界，以色列控制美國，事情就是這麼簡單。明乎此，就不難理解為何以色列外交官竟敢公然要求聯合國秘書長辭職，因為他們早已目空一切。