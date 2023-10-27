龍吟虎嘯：拜登會使出甚麼手段

不管怎麼說，以色列延遲了對加薩的地面進攻，是一件幸事。可以設想，如果以色列的地面進攻大規模的打起來了，加薩、巴勒斯坦和中東會是甚麼樣子？那可不是現在的6,000名加薩人遇難，伊朗、黎巴嫩、敍利亞、也門和沙特阿拉伯都會捲入戰火，以色列最擔心的北部戰線會被進攻，以色列城市將陷入火海。

伊朗、黎巴嫩真主黨、哈馬斯組織的陸海空打擊能力不差，再得到俄羅斯的支持介入——這是必然的，以色列和美國未必能佔大便宜，而哈馬斯也絕不是死守巷戰、被動作戰，以色列和加薩一樣，將成為一片瓦礫，900多萬名以色列人的好日子就算到頭了，他們也將飽嘗經歷戰火、流離失所、死傷枕藉的滋味。

內塔尼亞胡政府之所以自開戰以來，歇斯底里般的瘋狂報復，無差別的屠戮，動員30萬大軍要進攻加薩，原因之一是他們太狂妄、驕橫不可一世、過高估計自己，甚至認為毋須美國支持也能獨自「搞掂」加薩、「搞掂」哈馬斯。他們已被1948年以來猶太復國主義的「輝煌戰績」沖昏了頭腦，已經不把阿拉伯國家、伊斯蘭世界、聯合國放在眼裏，不把山姆大叔放在眼裏，也不把歐洲、西方那幾個「老牌殖民帝國」放在眼裏；英國、德國、法國的元首跑到以色列和內塔尼亞胡見面表示支持，皆遭冷待，內塔尼亞胡臭架子不小。他們對待聯合國更是盛氣凌人、張牙舞爪，聯合國秘書長古特雷斯指「哈馬斯的攻擊並非憑空發生，巴勒斯坦人已遭受56年令人窒息的佔領，人民流離失所、家園被毀，他們對透過政治解決困境的希望經已破滅」，以色列就要求古特雷斯道歉辭職，以色列並因此事拒絕向聯合國代表發出簽證，惡過老美。

對於以色列的囂張跋扈、不聽招呼、我行我素，分分鐘壞了老美的大事，相信拜登也是極為不滿的，先是好言相勸，繼而派人協調，再不行就要動點硬招，休怪老夫使手段。