政情：人生優次轉變 陳耀初改揸巴士

陳耀初

無意連任嘅區議員已着手謀劃後路，而西貢區議員陳耀初就轉行揸巴士。佢喺社交平台上載駕駛評核自己獲「精英」等級嘅截圖，以示開車平穩之餘，又話人生嘅優次出現好大轉變，「服務社區」甚至「民主自由」都唔再係最牽掛嘅事。

回顧過去幾年嘅區議員生涯，陳耀初話本身係「獨來獨往」嘅人，其實係唔適合從政、做區議員，當年參選係因為不滿某屋苑法團，但又礙於《建築物管理條例》而束手無策，於是就轉攻區議會。但佢後來發覺區議員做嚟都「嘥氣」。

加上唔會再有監察政府部門嘅空間，況且佢即使想連任，提名方面恐怕都連閘都入唔到。另一方面，舊年有兩位至親先後身故，令佢驚覺餘生就只有太太同佢相濡以沫，於是枕邊人就成為佢嘅最大優先，自不然希望同另一半過番啲有質素嘅生活。

後生愛攝車罅 現安全駕駛 講起做職業司機，陳耀初話19歲開始揸車，後生嘅時候都揸得好狠，而且最喜歡攝車罅，字典裏面冇「死亡」呢兩個字，但最近呢兩年就不時思考，自己人生終結會係點？佢話巴士公司透過安全駕駛系統，分析同記錄佢嘅駕駛動作，所得嘅分數就證明佢係一個開車相對平穩嘅車長，所以大家坐巴士見到佢坐喺司機位，大可以放心咁話。