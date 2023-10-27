政情：身為環保人士 梁美芬推動着綠衣
潮流興環保，自然愛綠色。議員梁美芬都係環保人士，佢亦身體力行，連自己個衣櫃亦都實踐「綠化」。
為石屎森林添自然元素
所謂衣櫃嘅「綠化」，其實係指梁美芬有好多綠色嘅衣物。佢身兼香港環保促進會創會主席，鼓勵環保產業化、讓環保進入消費者嘅概念，每年嘅6月5日都推動一個名為「着綠香港」嘅運動，佢話香港嘅「着」就係衣着嘅「着」，鼓勵大家可以着多一啲綠色，為香港呢個石屎森林增加一啲大自然嘅綠色元素。
喺衣着以外，佢話環保需要從教育開始，同時要推動業界參與環保項目，包括綠色標籤、綠色採購、國際認證，同埋推動全港改善維港水質等。
撇開衣着嘅顏色，出行方面亦都可以履行綠色。梁美芬話政府將喺明年上半年內制訂全港公共巴士同的士嘅綠色轉型路線圖同時間表，達致2050年車輛零碳排放，同埋提供配套支持，實現喺2027年底前投入約700輛電動巴士，以及約3,000輛電動的士嘅目標。佢話希望大家一齊努力，將環保理念落實到香港嘅各個層面。
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