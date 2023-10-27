政情：身為環保人士 梁美芬推動着綠衣

為石屎森林添自然元素

所謂衣櫃嘅「綠化」，其實係指梁美芬有好多綠色嘅衣物。佢身兼香港環保促進會創會主席，鼓勵環保產業化、讓環保進入消費者嘅概念，每年嘅6月5日都推動一個名為「着綠香港」嘅運動，佢話香港嘅「着」就係衣着嘅「着」，鼓勵大家可以着多一啲綠色，為香港呢個石屎森林增加一啲大自然嘅綠色元素。