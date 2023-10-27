打女友招招狠 16歲躁男就擒

懶理跪地哀求 掌摑扯髮踢頭 疑有黑幫背景的16歲少年，本周二疑因感情問題，在尖沙咀街頭與女友爭執，期間女方遭掌摑、扯髮及拳打腳踢，儘管連番求饒仍被打至瞓地。相關施襲片段其後在社交平台流傳，執法部門經跟進後，於事發翌日拘捕逞兇少年，並呼籲受害人或市民如有資料提供，請盡快聯絡人員助查。

執法部門早前留意到網上流傳片段，顯示一名女子在尖沙咀柯士甸路7至9號對開，被一名男子以手腳襲擊，遂主動展開調查。其後，人員與拍攝和發布影片的人士取得聯繫，得悉案發時間於本周二上午約10時40分，涉事男女在事發後一起登乘的士離開。人員經情報分析後，鎖定懷疑涉案人士身份，至本周三在尖沙咀區，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，拘捕一名姓關（16歲）少年。

報稱無業 疑有黑幫背景 初步調查顯示，疑犯報稱無業，疑有黑幫背景，他與遇襲女子是情侶關係，相信事件牽涉感情糾紛，暫不排除有人在藥物或酒精等影響下施襲。被捕人士其後獲准保釋候查，須於11月下旬向執法部門報到。執法部門呼籲，案中女受害人或有資料提供的市民，請盡快聯絡人員助查。

該段涉事影片長約38秒，攝下兩名男女在柯士甸路馬路位置拉扯爭執，其中身穿白色衫的男子暴跳如雷，激動大吼：「搞乜×嘢呀！吓？搞乜×嘢呀！」並且掌摑該名長髮女子。眼見女方被打至步履不穩，惟白衣男仍未肯罷休，相反一邊「爆粗」，一邊連揮兩拳痛毆長髮女的頭部，女子連捱重擊，當場跌倒在地，一度頭部朝下呈「跪拜」狀，疑似認錯求饒。

不過白衣男怒氣未消，眼見女方卑躬屈膝仍毫無憐惜之意，更一手扯起她的頭髮，厲聲質問「喊乜×嘢呀」。女方頭髮被扯頓感痛楚，曾高舉雙手抗拒並哀求男方息怒。惟白衣男沒有理會，再「兜巴」摑向女方臉部，在「手指指」痛罵一番後，再猛力側踢踹中她的頭部。此時長髮女撲倒橫臥地上動彈不得，白衣男對此則無動於衷，相反「趁空檔」拾回跌落地上的手機，影片至此告終。