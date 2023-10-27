足球員葉嘉宇涉非禮女網友 事主供稱遭舌吻揸胸掃下體

葉嘉宇

【本報訊】曾效力港超球隊，現效力丙組球會駿達的26歲門將葉嘉宇，去年12月以慶生為名相約女網友初見面，期間被指駕車到天水圍一僻靜地方兩度非禮對方。葉嘉宇被控兩項非禮罪，他不認罪，案件昨在屯門裁判法院開審。事主說，被告在車上多番問她可否做他女朋友，她拒絕後，被告仍舌吻她，甚至推她到後座，雙手「揸」她的胸，再伸手入裙隔內褲掃她的下體，她連番說「唔好」，被告卻置若罔聞。

26歲被告葉嘉宇，被控於2022年12月15日在天水圍天華路兩度非禮女子Ｘ。現年21歲女事主Ｘ隔着屏風作供。她供稱，自己是學生，2021年12月透過Instagram認識被告，2022年年尾，被告說他快生日，相約她一起慶祝。至2022年12月15日，兩人第一次見面，被告駕駛白色私家車載她，她當日穿及膝裙、樽領上衣及外套赴會，兩人在屯門吃晚飯。期間被告曾拖她手，她覺得「有啲尷尬」，畢竟第一次見面，而且對他的感覺「唔太好」。食完飯後，被告建議找個「靚啲嘅地方」睇星星食蛋糕。

指求愛被拒施狼手 Ｘ續稱，被告載她到天水圍天華路一處，該處四野無人，「好黑，覺得好唔舒服」。被告在車內問她，可否做他的女朋友，她拒絕，解釋說「未Ready（準備好）」，被告不作聲，顯得失落。之後被告突然向她舌吻，又雙手環抱她，她曾說「唔好」及推他的膊頭。

Ｘ憶述，被告停手後，再問她何解不做他女友，並伸手唧她的腰，繼而把她推往後座，伸手入她的上衣，從腰間開始往上移，最後雙手用力「揸」她胸部，她曾推他，奈何不夠他大力，遂出腳踩他的腳。被告仍未停手，再掀開她的裙，沿大腿內側向上，隔着內褲用手指上下掃她的下體。過程中，她一直有叫「唔好」。案件編號：TMCC 1899/2023