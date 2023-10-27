收補習錢後失聯 女教師判社服賠償

【本報訊】一名小學女教師於去年初兼職替人作私人補習，收取家長4堂學費共2,100元後，僅上了一堂課，便自稱確診新冠肺炎其後失去聯絡。涉案女教師其後被控欺詐罪，經審訊後被裁定罪成，昨被東區法院裁判官何慧嫻判處80小時社會服務令及頒令賠償1,575元。何官指，被告過往並無案底，且一直過着有規律的生活及有穩定工作，加上涉案金額不大，故判處社服令。

稱染新冠未能授課 被告李凱儀（40歲），被控一項欺詐罪。辯方求情時引述報告指，感化官認為被告現已經知道錯誤，她亦願意接受輔導及以服務社會去補償對社會造成的傷害。

案情指，事主前年在網上社交平台認識被告，及後聘請被告為其兩名女兒補習。被告於去年1月要求事主預繳2月的4堂學費共2,100元，但上課一堂後，被告在2月12日稱確診新冠肺炎未能授課。事主其後多次相約被告上門補習不果，及至3月被告的手機號碼更停用，事主無法聯絡上被告。因被告仍然拖欠事主3堂學費共1,575元，對方於是報案。

被告自辯時曾稱，她確診後須入住隔離營，離營後忘記仍有補習課堂未完成，又稱工作用途的手機遺失，因此與事主失聯。惟裁判官裁決時表示不信納其辯解，認為並不合理。案件編號：ESCC 62/2023