以假許可證免費泊車 郵差候判

【本報訊】一名郵差涉以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年。該名郵差早前被廉政公署落案起訴，案件昨在沙田裁判法院再訊。被告承認控罪。裁判官覃有方將案件押後至11月16日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告獲准保釋。

於94工作日非法停泊 38歲被告文俊謙，是香港郵政郵差，他承認兩項使用虛假文書罪名。就另一項使用虛假文書的副本罪，控方則不繼續提出檢控。案發時被告在大埔政府合署的大埔派遞局工作。大埔政府合署設有一個停車場，由佳定物業管理有限公司（佳定）管理。獲香港郵政或其他相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日免費停泊在該停車場。

案情透露，被告於2022年4月至10月期間，向佳定4名保安員展示兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使4人接受它們為真確的，以停泊一輛汽車在該停車場。廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告先後於94個工作日使用上述虛假臨時泊車許可證，將一輛汽車停泊在該停車場，而香港郵政從沒有向被告簽發相關臨時泊車許可證。案件編號：STCC 2510/2023