涉屯門超市偷食物 女警准保12‧7再訊

在今年7月，一名休班女警被指於屯門一間超市偷食物，包括豆腐、通心粉和金菇。她被落案控告一項盜竊罪，案件昨於屯門裁判法院首度提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至12月7日再訊，以便辯方索取文件及提供法律意見予被告，期間被告續准以1,000元保釋。

被告黎美芬，40歲，報稱任職公務員，居於屯門。據悉，她已被停職。她被控於2023年7月26日，在屯門時代廣場北翼二樓惠康超級市場偷竊一包餅乾、一包通心粉、一盒豆腐、一支飲品、兩個奇異果、一包豆、一包金菇、一包青椒及一包粟米，而上述的物品為牛奶有限公司的財產。

被告在案發當日被捕，之後獲執法部門批准保釋。人員進一步調查，以及徵詢法律意見後，早前正式落案起訴她，並於昨日正式提堂。被告由私人律師代表，申請押後案件，以便索閱文件，及提供進一步法律意見予被告。控方不反對被告擔保，裁判官於是把案押後到12月7日，批准被告以原有條件繼續保釋。

警察過往不時捲入店舖盜竊案件。一名30歲警隊女督察吳詠恩2022年11月休班到荃灣的百貨公司超級市場，涉嫌把總值700多元的水果和凍肉放入自攜的環保袋內，未有付款就離開。她經審訊後被裁定盜竊罪成，今年7月被判接受160小時社會服務令。

警捲店舖盜竊屢見不鮮 另外，當差逾30年的女警劉潔兒，2022年休班時於名牌時裝店內，被指偷去一頂價值逾5,600元的帽，審訊後被裁定盜竊罪成，今年6月被判入獄3個月，緩刑12個月。案件編號：TMCC 2381/2023