的士撞的士 一司機不治

迪士尼樂園外失事 4傷者包括3母子 兩宗的士車禍釀一死5傷！一輛混能的士昨晨接載3母子前往迪士尼樂園，惟駛至樂園外一迴旋處遭一輛空載的士撞尾，兩車失控剷上草地。空載的士七旬司機重創昏迷，送院後傷重不治，混能的士3母子及的哥受傷一度被困，其中男童傷勢嚴重，4人同需送院救治，至於意外原因有待調查。另外，昨晨上環一輛的士撞倒一名過路中年漢，他頭部受傷幸仍清醒，初步不排除有人未有留意路況肇禍。

昨日上午10時許，姓梁（49歲）男子駕駛混能的士，接載姓黎（35歲）內地婦及其兩名年幼子女前往迪士尼樂園遊玩。當的士沿竹篙灣公路駛至迪士尼樂園外的神奇道交界迴旋處時，梁疑因應交通情況減速，惟另一輛駛至空載的士，司機懷疑收掣不及，「嘭」一聲猛撼混能的士車尾。由於撞擊力頗大，混能的士被撞至失控剷上草地，空載的士餘勢未盡，剷上草地後再猛撼迴旋處石壆始告停下。

疑腹部內出血 8歲童嚴重 意外中，混能的士車尾嚴重損毀，車廂安全氣袋彈出，空載的士車頭則毀爛不堪，車頭蓋摺曲，姓李（71歲）的哥重創昏迷，混能的士3母子及梁男同告受傷被困。救援人員接報趕至，迅速救出被困傷者，5名傷者由救護車分送兩間醫院救治，當中李經搶救後，至下午12時06分被證實傷重死亡。姓梁的哥、黎婦及其兩歲女兒手腳受傷，黎婦的8歲兒子腹部受傷，疑因內出血傷勢較重。執法人員圍封現場，以便調查意外經過及原因。

捱的士撞 上環過路漢頭破 另外，昨日早上8時許，一輛的士沿上環文咸東街行駛，在駛至近柏廷坊對開，司機懷疑收掣不及，撞倒一名橫過馬路的姓顏（61歲）男子，事主跌倒在地頭部受傷淌血。人員接報到場，發現顏男清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往瑪麗醫院治理，姓陳（41歲）的哥則沒有受傷。執法人員經初步調查後，不排除有人未有留意交通情況釀成意外。