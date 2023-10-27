國泰客機起飛前冒煙須折返

【本報訊】國泰航空一班編號CX872、由香港飛往美國三藩市的客機，原定昨日零時50分起飛，惟客機駛至機場南跑道準備起飛時，機組人員發現航機有煙冒出，隨即通知控制塔人員，並於凌晨1時29分報案求助。多輛消防車及救護車接報趕至戒備，消防經檢查後，未有發現航機有煙冒出，其後涉事客機折返停機坪檢查，機上乘客需返回客運大樓。事件中無人受傷，亦毋須疏散。

工程人員檢查無發現故障 國泰航空發言人表示，國泰航空一架由空中巴士A350-900客機運作的CX872航班，於昨日凌晨於香港國際機場準備啟程前，接獲其中一個飛機引擎冒煙的報告，作為預防措施，返回客運大樓停機位。折返停機位後，機場人員安排所有乘客安全離開機艙並入住機場酒店。工程人員隨即為該航機展開詳細檢查，未有發現任何技術故障。

目前，所有航空公司的A350-900航機均以同款引擎運作。該款引擎在地面低轉運作時，或會間中釋出白色油煙，屬正常已知情況。國泰強調，是次事件並沒有對乘客和機組人員的安全構成任何影響。CX872航班已安排於昨日下午4時由香港出發前往三藩市。國泰航空謹就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意。