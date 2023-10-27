長沙灣大廈單位疑地台沉降現裂縫

【本報訊】昨日上午11時許，長沙灣永康街50E號大廈一單位地台懷疑出現沉降，與牆身連接位置出現約十多呎長的裂縫，並且波及樓下單位。消防及執法人員接報到場，隨即疏散兩個涉事單位的住戶，以及封鎖上址對開路段，同時聯絡屋宇署派員視察。人員經初步調查後，相信大廈結構沒有即時危險，兩戶住客其後返回住所，案件列作「危險牆壁」處理，事件原因有待調查。

據悉，涉事大廈內部殘舊，梯間等不少地方均有石屎剝落，被裂縫「嚇餐飽」的戶主莫先生稱，他與家人在單位居住約5年，日前發現屋內地台下陷約兩吋，且情況逐漸惡化，而樓下單位住客並非本地人，雙方未能順利溝通，故此報案求助。他對住所情況感到非常憂心，坦言已經「驚到兩晚無瞓」，他懷疑事件與附近工程打樁有關，「星期日都打（樁），打到成個人跳起，好恐怖！」至於住在莫先生樓下的住戶Mehmood亦面露憂色，他拆開單位的假天花，明顯見到天花鋼筋外露，並有一道約一吋闊的裂縫貫穿其中間，令人膽戰心驚。

屋宇署高級屋宇測量師徐家儉表示，昨日上午11時45分接獲消防通知，指在長沙灣永康街50E號5字樓一單位，牆身與地板之間出現裂縫，署方隨即派員到場視察，發現50E號後座5字樓一單位洗手間的升高地台和單位的樓板之間出現裂縫，同時發現4字樓有單位的天花有大批石屎剝落。根據4字樓的業主聲稱，相信情況已有一段時間，並剛於上周完成臨時加固工程。人員經檢視當前情況後，認為現階段仍需進行臨時的支撐和修葺工程，有關業主亦表示會盡快安排所需工程。目前整體樓宇結構沒有明顯危險，署方會繼續跟進有關個案，以確保公眾安全。

4年前接驗樓通知 仍未遵從 徐又補充，上址並非出現沉降，只是出現裂痕，沒有即時危險，涉事的升高地台屬其後加設，並非屬原本的結構，出現的裂縫約闊兩呎，類似一些劏房升高地台，方便進行一些喉管工程，與本身樓宇結構沒有任何關係。至於涉事的5樓及4樓單位並非劏房，署方曾向該幢大廈發出強制驗樓通知，惟有關業主沒有履行有關通知的要求，署方已安排承建商跟進，目前仍在處理。至於4樓單位的業主，目前已找到合資格的承建商跟進。

據了解，屋宇署於2019年7月15日向上址樓宇公用部分發出強制驗樓及強制驗窗通知，惟記者翻查有關資料，發現有關通知至今仍處於「未獲遵從」狀態。