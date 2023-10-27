東呼即應：山崩堵路龜速復修 耀東居民出入愁

東呼即應接訴求 部門低效須爽手 本港上月初經歷500年一遇的超級雨災，導致多區廣泛水浸，而筲箕灣耀東邨附近一帶更發生嚴重山泥傾瀉。事隔逾一個多月，《東呼即應》跟進發現，大批居民申訴邨內多個主要通道仍然阻塞，出入極其不便，批評當局展開的緊急復修工程進度龜速，未能「急民所急」，與港府經常強調的「提速、提效、提量、提質」，顯然是背道而馳。

多條上山路線至今仍改道 上月初黑雨期間，港島東區筲箕灣耀東邨耀興道對開一幅天然山坡塌下大量山泥，事後港府高官曾到場巡視，聲稱會爭分奪秒善後。惟「做騷」過後，耀興道至今仍未解封，原本多條上山接載耀東邨居民的巴士線與小巴線仍要改道，導致居民出入非常不便。

土力工程處長張偉文本月中曾表示，相關緊急工程需時約半年，包括清理山上大量石塊，並以岩釘及噴漿等鞏固，才可重開耀興道。不過，居民明顯不滿該說法。居民劉先生批評，工程需時半年，並非人人都能接受，促加快處理，「我住這裏，天天外出飲茶也很麻煩，上上落落，交通乘車都不方便」。居民毛太則同樣指，工程已有一段時間無動靜，現時指需時再多半年，認為真的太久，期望能盡早局部通車。

工程師學會岩土分部前主席卓子然表示，涉事山坡為天然山坡，塌下來的石頭體積較大，而山坡上尚有鬆散的石頭，當局首要是展開緊急鞏固工程。

卓子然解釋，通常的做法是於現場移除體積細小的石頭，不過體積較大的仍有崩塌風險，需要做現場鞏固工程，包括搭建工作台，讓工作人員在安全情況下進行工程。

卓子然表示，「該天然山坡其實頗高，有100米以上，要搭建工作台將工具運上去，亦是其中一項挑戰」。對於當局指需時數個月甚至半年，他覺得合理，「因為要處理的問題並非能短時間內解決」。

署方辯稱清理鞏固多工序 路政署最新回覆《東呼即應》查詢時表示，上述天然山坡的復修工程將會按土力工程處制訂的方案，分三個階段進行，而路政署負責首兩階段屬緊急工程的復修工程。簡單而言，當局先要清走泥石，利用防護網防止鬆脫石塊下墜，以岩釘及其他技術鞏固山坡頂上巨石，清理山坡上大量碎石，之後進行噴漿鞏固，最後進行其他工程穩固山坡。

房屋署則回覆指，耀明樓及耀貴樓的主要入口車道已被封閉，該署與多個相關部門緊密聯絡，在適合的位置搭建臨時垃圾槽，及已與食物環境衞生署商討收集垃圾安排，以運走受影響樓宇的家居垃圾，並已聯同消防處在耀明樓及耀貴樓，進行防火講座及火警演習。

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