秉承許太生前知足精神 足解燃眉急 家屬停收捐款
【本報訊】安達臣道房協地盤塌天秤奪命事故，其中一名死者許文明的遺孀許太，在上周不敵癌魔病逝，兩名女兒頓成孤兒。工權會協助家屬籌款，應付短期開支。家屬昨日表示，感謝熱心市民捐助，相信目前捐款能協助家庭解決燃眉之急，秉承許太生前感恩知足的精神，不希望資源集中在他們家庭，因此發出停止接收捐款的訊息。
冧天秤工友遺孀病逝 遺兩幼女
工權會受監護人委託，將在翁傳鏗牧師監督下協助管理善款。是次收取的所有捐助款項，除許家必須使用的一筆過開支外，其餘將由本會以每月發放形式給予監護人，以作該家庭日常開支及教育所用。
安達臣道房協地盤去年9月發生塌天秤奪命事故，最終造成3死6傷。其中一名死者許文明的遺孀許太，在意外發生前一周確認癌症擴散，她帶病獨力照顧兩名年幼女兒，直至上周不敵癌魔病逝，兩名女兒頓成孤兒。
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