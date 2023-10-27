2工頭收賄逾6萬元 分囚5個月及半年

【本報訊】兩名分判商前「工頭」早前被廉政公署落案起訴，指二人收賄共逾6.4萬元，以協助4名工人獲其分判商聘用。兩名被告昨日在九龍城裁判法院承認兩項串謀使代理人接受利益罪名，分別被判入獄5個月及6個月。裁判官同時頒令，二人須向時任僱主歸還涉案賄款。

助4人獲分判商聘用 廉署指，兩名被告為鄺志杰，39歲，及陳衛国，35歲，均為香港煌商佑鋼鐵實業有限公司前「工頭」。煌商佑於案發時是啟德一個公園建築項目的金屬設施安裝工程分判商，而兩名被告於2021年3月加入。鄺志杰被指派為煌商佑招募工人為該項目工作，工人由陳衛国監督，日薪均為1,400元。

事發於2021年4至8月期間，鄺志杰及陳衛国串謀向兩名工人，收取賄款共逾3.1萬元，而陳衛国又從另外兩名工人接受賄款共逾3.2萬元，並藉收賄以協助相關人士獲得或繼續獲聘。及後，廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名被告串謀向該4名工人索取賄款，金額由每日300元至500元不等。二人其後從每名工人分別收取賄款一萬元至逾2.1萬元。

裁判官余俊翔昨判刑時稱，兩名被告多次向工人收受利益，涉案賄款金額亦佔去工人日薪不小比例，因此須判處具阻嚇性刑罰。