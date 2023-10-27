科大獎學金吸引 國際生比例冠全港

【本報訊】新一份《施政報告》提到，2024至25學年起，政府資助的專上院校非本地學生限額將增加40%。香港科技大學昨表示，該校過去數年的學士課程，每年錄取逾500位非本地生，當中平均一半是國際生，比例屬全港各資助大學中最高。有科大國際生認為，學校的獎學金吸引，且校內的創業氣氛濃厚，畢業後將留港發展。

來自南韓、現年28歲的朴延鎭為科大工學院哲學博士（機械工程）二年級生，因自小擁有「太空夢」，於2014年入讀科大機械工程學本科課程，畢業後繼續攻讀碩士及博士課程。多年來先後獲香港博士研究生獎學金、科大紅鳥博士生獎等獎學金及津貼，他認為科大的研究設施配套、學習環境及師資等適合自己，前年更成立初創VisionARi，研發AR（擴增實境）教學應用程式。留港至今近10年，朴延鎭已正式取得香港身份證，未來將會留港發展。

續往一帶一路辦講座招生 科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳指，過去數年，科大學士課程每年所錄取逾500位非本地生，平均有一半是國際生，來自包括美洲、東西歐、澳洲、非洲以及亞洲等地區。她透露，今年科大會繼續前往「一帶一路」，如東南亞及南亞等地區，舉辦招生講座及走訪中學招生；亦會推出各種入學獎學金計劃，例如去年新推出的國際化獎學金計劃，吸引更多不同地區的學生入讀。

劉夢琳續指出，科大2024至25學年的國際生招生現已展開，首輪申請將於11月21截止，12月下旬公布首輪結果；正式遴選申請則於明年1月9截止。