荃灣深水埗更新藍圖 料明年下半年提出

【本報訊】最新一份施政報告提到要「雙軌」推進舊樓重建和維修，以加快市區重建。市建局表示，未來五年將致力落實《油麻地及旺角地區研究》內市區更新的規劃建議；當中荃灣及深水埗的規劃研究已完成基線研究，預期明年下半年分階段提出更新大綱藍圖及重整建議。

研交椅洲地助推舊區重建 至於當局批准市建局借貸上限由原來的60億元增至250億元，並會向市建局免地價提供合適土地，以應付未來數年落實多個大型重建項目的資金需要，市建局歡迎有關措施，正考慮如何透過政策措施，利用交椅洲核心商業區用地以外的部分填海土地，協助推動局方及私營機構的舊區重建項目。

另外，有關加強樓宇安全新措施，市建局稱會繼續向業主提供技術和財政支援外，亦會配合檢視「樓宇更新大行動2.0」各階段的工作流程，以協助已申請資助的業主或法團加快程序和工程。同時支持政府修訂《建築物條例》，針對逾期未遵辦驗樓及驗窗通知等，簡化檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，提升阻嚇作用。